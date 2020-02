Safe on Web blokkeert elke dag 10 spam- en phishingwebsites

Stuur alles door naar verdacht@safeonweb.be

De eindejaarsdagen, koopjesperiodes, valentijn... het zijn allemaal momenten in het jaar waarop we vaak online pakjes bestellen. En daarom zijn het ook die periodes in het jaar dat oplichters het meest actief zijn met het versturen van spam- en phishingmails. Omdat de kans het grootst is dat iemand per ongeluk verkeerd klikt en erin trapt.

Als je mee wil helpen om het voor online oplichters zo moeilijk mogelijk te maken om geld te verdienen aan spam en phishing, dan stuur je best elke spam- en phishingmail door naar verdacht@safeonweb.be. En dat werkt. Het afgelopen jaar werden er 10 websites per dag geblokkeerd door Safe on Web, dankzij zo'n 8.000 mailtjes per dag die bij hen toekwamen. Alles samen goed voor 1.700.000 mailtjes. En het zal in de toekomst zelfs nòg lastiger worden voor de criminelen, want in januari kreeg Safe on Web wéér meer verdachte mails binnen: 12.000 per dag.

Nooit klikken op een link in een spam of phishing mail

Zelfs als er staat "klik hier om je af te melden" - nooit klikken op een link in een spam- of phishingmail. In de meeste gevallen verraadt je klik dat je mailadres actief gebruikt wordt en zal de hoeveelheid digitale rommel alleen maar toenemen.

Beter voorkomen dan genezen

Wees erg op je hoede elke keer als je online ergens gevraagd wordt om je e-mailadres na te laten. Vooral als je al eens graag meedoet aan een quiz of een ander spelletje. "Welke bloem past bij jou?", "Welke Europese hoofdstad ben jij?", "Wat is jouw persoonlijkheidstype?": het zijn één voor één heel verdachte kandidaten om je e-mailadres op te slaan en door te verkopen aan oplichters. Maak desnoods een tweede e-mailadres aan dat je gebruikt voor alles wat je niet 100 procent vertrouwt, zodat je "normale" e-mail niet ondergesneeuwd raakt.