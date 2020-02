Moeder van vermoorde Britta Cloetens: "Ik zou toch graag weten waar ze is"

De makers van de reeks, VRT NWS-journalisten Caroline Van den Berghe en Dirk Leestmans, kregen exclusieve toegang tot de videoverhoren van Teckmans. Ze tonen ook videobeelden van de gerechtelijke reconstructie met Teckmans. “Ik had het onderzoek naar de verdwijning van Britta Cloetens gevolgd in 2011 en later ook het proces tegen Tijl Teckmans”, zegt Caroline Van den Berghe.

“De zaak heeft mij nooit losgelaten. Toen we vorig jaar aan het gerecht en de federale politie voorstelden om deze documentaire te maken, zetten zij meteen het licht op groen. Ook bij hen blijft dat knagende gevoel dat het dossier niet af is. De documentaire geeft een unieke inkijk in het onderzoek en de ondervragingen van Tijl Teckmans. We hopen dat we met dit programma alsnog tot een doorbraak kunnen komen, zodat haar ouders Britta eindelijk een laatste rustplaats kunnen geven.”

