Uitvinder van "copy-paste" is overleden

Lawrence Tesler begon in de vroege jaren 60 te werken in Silicon Valley, op een moment dat computers nog niet bepaald toegankelijk waren voor het grote publiek. Hij specialiseerde zich in interface design, kort gezegd, het gebruiksvriendelijker maken van computersystemen.

Tesler startte zijn carrière bij het onderzoekscentrum van Xerox. Hij had een hekel aan de omslachtige manier van werken als hij teksten of programmeercodes telkens opnieuw moest intikken. En dus bedacht hij nieuwe, eenvoudige oplossingen: computercommando's cut (knippen, via de sneltoets Ctrl+x), copy (kopiëren, via de sneltoets Ctrl+c) en paste (plakken, via de sneltoets Ctrl+v).

Later haalde Steve Jobs hem persoonlijk binnen bij Apple. Jobs had Tesler leren kennen toen die hem een rondleiding gaf in het onderzoekscentrum van Xerox. Bij Apple ontwikkelde Tesler de Lisa- en de Macintosh-computers, waar de sneltoetsen in geïntegreerd werden. Op die manier raakte ook het grote publiek snel bekend met knippen, kopiëren en plakken.