"Tot alle stukjes op de juiste plek liggen, verdomme": onze journaliste blijft in haar kot en puzzelt

Maar dat is het nu net, van puzzelen word je rustig. Het gebeurt met zachte concentratie, een lichte focus. Toen ik enkele jaren geleden elke dag naar het ziekenhuis moest voor bestraling, lagen daar in de wachtruimte op grote tafels altijd puzzels klaar. Je kon er even aan voortwerken tot het tijd was voor je afspraak. De volgende patiënt puzzelde voort. Groepswerk, gespreid in de tijd. Veel leuker dan in de boekskes te bladeren. Ik werd er blij van. Het hielp alleszins om de zenuwen te bedwingen. En er was nog geen coronagevaar.