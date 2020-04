Brusselse peuter zit zonder ouders vast in Spanje: "Ik weet niet wanneer ik mijn dochter weer ga zien"

Evy probeert zich op te trekken aan het feit dat dochterlief bij haar grootouders in goede handen is. “Mijn ouders zijn naar Spanje verhuisd. Ze wonen er mooi afgelegen in een rustig stadje. Ze zorgen supergoed voor hun kleindochter en Camilia komt niets tekort. We videochatten iedere dag, maar het valt mij zwaar. Het is de eerste keer dat ze zo lang niet bij me is. Ik mis haar enorm. Bovendien gaf ik nog borstvoeding aan mijn dochter. Dat is nu uiteraard niet meer mogelijk.”

Evy’s ouders naar België laten komen, is niet mogelijk. “Zelfs al krijgen zij die toestemming, is dat geen oplossing. Mijn ouders hebben geen woning meer in België. Zij zijn vaste inwoners van Spanje. Bovendien hebben ze een hond die ze maar moeilijk kunnen achterlaten, dus dan moet mijn moeder alleen naar België komen met mijn dochter. Maar dan zit mijn mama hier vast gedurende een paar maanden."