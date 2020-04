Virtuele wandelingen in Vlaams-Brabant voor wie thuis moet blijven

En dus ging Lieven aan de slag. De eerste testwandeling maakte hij bij hem in de buurt in Tildonk: "Dat moest, want we mogen geen onnodige verplaatsingen maken. Met een gopro (een kleine camera) heb ik een wandeling van twee uur gemaakt in de buurt. Af en toe ben ik gestopt bij mooie uitzichten. Commentaar wordt er niet gegeven, het is echt puur kijken en genieten. " De rest van de week komen er nog vier andere virtuele wandelingen bij in de provincie.