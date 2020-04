IKREDLEVENS is nieuwe campagne van Vlaamse overheid: "Doe de check-check-check"

De Vlaamse overheid krijgt voor deze campagne de steun van alle Vlaamse mediapartners en zal de boodschap breed verspreiden via televisie, radio, magazines, kranten en online. "We zien onze kwaliteitsvolle Vlaamse media hierin als echte partners. In tijden van crisis is correcte informatie essentieel, de media spelen daarin een centrale rol. Als Vlaamse overheid roepen we de komende dagen, weken en maanden op tot burgerzin. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid: als iedereen de richtlijnen strikt en correct naleeft, kunnen we samen deze crisis het hoofd bieden en kunnen we het coronavirus verslaan," aldus nog Jambon.