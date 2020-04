Voedingsgroepen Danone en Nestlé gaan niemand ontslaan en garanderen loon voor wie niet kan werken

De maatregel hangt af van de sociale wetgeving in de landen waar Danone actief is. Zo al in Frankrijk het bedrijf het verschil betalen tussen technische werkloosheidsuitkering en het normale loon. De werknemers zullen dus geen inkomensverlies lijden, aldus Faber. Hij belooft de werknemers die werken in de productie en de distributie van de voeding ook een extra premie om de moeilijke periode door te komen. De hoogte daarvan hangt af van het land, maar in Frankrijk zou dat duizend euro zijn.

Tegelijk zet Danone ook 250 miljoen euro opzij om waar nodig de bedrijfscontinuïteit te verzekeren van boeren en kleine toeleveranciers en distributeurs via de versoepeling van betalingstermijnen. In totaal leveren 15.000 bedrijfjes toe aan het concern. Wereldwijd heeft Danone 100.000 mensen in dienst, waarvan 9.000 in Frankrijk. Danone kent u wellicht als producent allerlei merken van yoghurt, maar ook van mineraalwater zoals Evian en Volvic en babyvoeding van Nutricia. In ons land heeft Danone een fabriek in Rotselaar, ten oosten van Leuven. Daar werken 450 mensen.

In een persmededeling kondigt ook de Zwitserse voedingproducent Nestlé aan dat de werknemers drie maanden lang in dienst kunnen blijven en ook geen inkomensverlies zullen leiden. Bovendien kunnen ze indien nodig rekenen op gratis maaltijden en vervoer als ze ziek worden.

Nestlé zal overigens ook voeding en flessenwater schenken aan het Rode Kruis en distributiekanalen ter beschikking stellen. Er komt ook steun en Nestlé zal elke gift van een werknemer van het concern aan het Rode Kruis verdubbelen. Nestlé heeft 290.000 mensen in dienst en produceert onder meer mineraalwater zoals Vittel, Nescafé en Nespresso, bouillonblokjes van Maggi en dierenvoeding zoals Friskies en Felix. (Waarom doet ze dat? Lees verder onder de foto).