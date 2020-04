Herder trekt rond met schapen om thuisblijvers te entertainen: “Het breekt de dag in deze coronatijden”

Brecht vertrekt ’s morgens met zijn 200 schapen op zoek naar een stukje vers gras. Tegen de avond keert hij dan terug naar de stal om de dieren bij te voederen. De lammetjes worden op die manier getraind om lange afstanden af te leggen.

“Er zijn heel wat lammetjes bij die nog erg jong zijn en die we aan het trainen zijn om die routes te leren wandelen", zegt Brecht. "We doen begrazingprojecten en soms leggen de schapen wel 20 kilometer af, de kleintjes moeten dat ook leren wandelen. Nu wandelen we zo’n anderhalve kilometer, maar dat drijven we dan langzaamaan op.”