Het coronavirus muteert erg traag en dat is een meevaller voor een toekomstig vaccin

Vooral voor het vaccin, waar momenteel overal ter wereld hard aan gewerkt wordt, is dat positief nieuws: "Als er een vaccin is en die mutatiesnelheid blijft laag, dan zal het vaccin ook volgend jaar nog werken, en het jaar erna nog steeds. Dat betekent ook dat, wanneer je antilichamen aanmaakt, die het virus ook volgend jaar kunnen tegenhouden. En dat één vaccin over heel de wereld kan werken", zegt Van Ranst in "Nieuwe feiten".

Een bepaalde griepvariant kan eenvoudiger recombineren met andere griepvirussen. Daarom zijn griepvaccins ook seizoensgebonden en moeten we elk jaar terug naar de dokter voor een nieuw vaccin. Het coronavirus kan dat niet, waardoor een inenting tegen het virus dus duurzamer zou zijn, en ons langer zou beschermen. Elk jaar naar de dokter gaan voor een inenting tegen het coronavirus zit er waarschijnlijk niet in.

Van Ranst blijft wel voorzichtig: "We kennen het virus wel nog maar twee maanden. Er is dus nog wat onzekerheid over de mutatiesnelheid, maar de eerste signalen zijn hoopgevend."