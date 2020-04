Plantentuin Meise op zoek naar "mensen met veel tijd"

"We vragen aan ons publiek om in te loggen op de website DoeDat", vertelt Ann Bogaerts van Plantentuin Meise. "Daar zullen ze dan een beeld van een gedroogde plant zien met daarbij een etiket met verschillende gegevens, zoals waar de plant gevonden is en wie de plant heeft gevonden. En die gegevens moeten overgenomen worden op het platform. En daarvoor roepen we dus de hulp van het publiek in. Wie meer dan 2.500 etiketten heeft ingevoerd, krijgt een jaarkaart van Plantentuin Meise cadeau."