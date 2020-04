Bachelorstudenten van UGent zullen in juni examens hebben op de campus, ook examens van VUB gaan door

De studenten van de Gentse universiteit krijgen al enkele weken online les, dus via het internet. Eerder was beslist dat die online lessen voor de rest van het academiejaar doorgaan. Nu is er ook duidelijkheid over hoe de examens worden gehouden. Rector Rik Van de Walle legt uit dat er verschillende scenario's zijn uitgewerkt, met een onderscheid tussen bachelorstudenten en masterstudenten.