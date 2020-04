Viroloog Steven Van Gucht over coronavirus: "We verwachten een piek ergens begin april"

Of we die 50 procent ook hálen, weten we niet zeker. "Misschien is dat meer, misschien is dat minder", zegt Van Gucht. "Als het meer dan 50 procent is, kan de piek wat vroeger vallen. Is het wat minder, dan zal deze wat later vallen en dan duurt de uitbraak ook langer."

Van Gucht waarschuwt. "We moeten goed beseffen dat we nog maar aan de helft van de uitbraak zitten als we een piek bereiken. Er zullen nog een aantal heel moeilijke weken volgen nadien."

