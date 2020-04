Telefoon van notaris staat roodgloeiend door coronacrisis: "Kan ik nog snel een testament opstellen?"

"Tijdens deze crisis denken veel meer mensen na over wat er zal gebeuren als ze komen te overlijden. We krijgen dus veel vragen over zorgvolmachten en testamenten", vertelt notaris Joni Soutaer uit Haaltert. En wat veel mensen niet weten, is dat dat laatste gewoon van thuis kan. "Er bestaat zoiets als een eigenhandig testament. Wij stellen dat voor jou op in de juiste woorden, om misverstanden te vermijden, en dan kan jij dat overschrijven. Als je dat dan bij ons in de brievenbus stopt, laten wij dat registeren."



Sommige mensen zitten ook met vragen over hun huwelijkscontract. "Ze willen dat bijvoorbeeld graag nog eens overlopen, om te zien of alles zeker in orde is, da's eenvoudig. Maar nieuwe huwelijken kunnen wel een probleem vormen. Ik heb bijvoorbeeld nog een huwelijkscontract opgesteld voor mensen die in juni trouwen. Voorlopig kan dat nog doorgaan, maar er worden natuurlijk ook heel wat trouwfeesten geannuleerd. Hen helpen wij ook verder, door bijvoorbeeld een testament op te stellen waarin ze elkaar als begunstigde opnemen."