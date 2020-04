Waarom kan ons land niet iedereen testen op corona? "Dat is nu nog niet aan de orde"

"Toen het virus nog maar pas ontdekt was in ons land, konden we nog breed testen", gaat Vlieghe verder. "We wisten dat het over mensen uit Noord-Italië en China zou gaan. Zo konden we een groot deel van de eerste golf indammen. Intussen is het virus verspreid en moeten we mensen opvangen die het echt nodig hebben. Zodra de epidemie begint af te nemen, kunnen we opnieuw breed gaan testen en de "zeldzame" cases volledig isoleren."