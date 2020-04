West-Vlaamse dierenasielen laten adoptie toe, maar zijn extra voorzichtig

Het dierenasiel Leiestreek in Zwevegem gaat nog een stap verder. Daar kan je enkel via vooradoptie een hond of kat adopteren. "Wij gaan van alle dieren een profiel opmaken op onze website", vertelt voorzitter Veerle Debaillie. "Dat profiel vermeldt wat voor dier het is en welk soort thuis het zoekt. Mensen kunnen zich dan kandidaat stellen en krijgen een formulier doorgestuurd voor vooradoptie. Op dat formulier polsen we naar de thuissituatie. Als iemand echt geschikt is en geen andere dieren heeft in huis, dan gaan we de adoptie toestaan. "