Zoo van Antwerpen verlaten door coronacrisis: "Sommige dieren lijken de mensen te missen"

Het grootste verschil is het gedrag van de chimpansees. Ilse Segers: “Op gewone dagen zie je ze zich richten op mensen. Nu doen ze dat veel meer op hun soortgenoten. Er is opmerkelijk veel meer interactie binnen de groep van apen. Mensapen herkennen mensen, beseffen als bezoekers in hun ogen kijken. De gorilla’s kijken dan weer heel verrast als er een keer een mens, een verzorger, passeert. Je ziet ze anders reageren.”

“De gehoornde koffervis zorgt nog voor het meest opgemerkte verschil. Het is een tropische vis die leeft in het koraalrifaquarium. Hij zwemt nu plots langs de rand van het aquarium. Terwijl hij dat anders amper deed. Hij lijkt zich af te vragen: “wat gebeurt hier? Het is trouwens onze populairste vis. Hij heeft zelfs een naam gekregen: “Jos”."