"Blokken" in tijden van corona: achter de schermen bij de nieuwe afleveringen

De kandidaten spelen de quiz van thuis en staan rechtstreeks in verbinding met de studio via videochat. Om alles vlot te laten verlopen, krijgt elke kandidaat het bezoek van één technische medewerker. Die installeert een camera, een monitor en een laptop. Op die laptop staat software om in te loggen op de centrale spelcomputer in de studio. Via de monitor zien de kandidaten Ben de vragen stellen. Via de laptop kunnen ze afdrukken en de blokjes laten bewegen op het blokkenbord. En dit in real-time, tegen elkaar.