Erkende labo's: "Coronatests door farmabedrijven laten screenen is nutteloos"

"Klinische labo's staan - in tegenstelling tot farmaceutische firma's - veel meer in contact met de aanvragers en kunnen eens de resultaten gekend zijn, kijken of die passen bij de klinische presentatie van de patiënt", legt Matthijs Oyaert van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Laboratoriumgeneeskunde uit.

"Wij als klinische laboratoria staan onder strikte controle van Sciensano (de federale overheidsdienst voor volksgezondeheid, red.)", aldus Oyaert. "Ik denk dat we gewoon allemaal moeten doen waar we goed in zijn. Ik denk dat farmaceutische firma's op dit moment kunnen bijdragen in de ontwikkeling van geneesmiddelen, bijvoorbeeld."