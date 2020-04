Gorilla's in quarantaine uit vrees voor besmetting met corona

De familie mensapen (Hominoidea) bestaat uit kleine mensapen (gibbonsoorten) en grote mensapen (gorilla's, chimpansees, bonobo's en orang-oetans). Ook de mens maakt als soort deel uit van de grote mensapen. We deelden miljoenen jaren geleden een gezamenlijke voorouder en delen bijgevolg dus veel genetische gelijkenissen.



Het is nog niet bekend of mensapen het virus kunnen oplopen, maar de vrees dat onze nauwste biologische verwanten in het dierenrijk toch besmet kunnen geraken, is groot. "We weten niet of hier al gorilla's besmet zijn, we hebben er nog geen bewijs van gezien", zegt dokter Kirsten Gilardi aan BBC. Zij leidt Gorilla Doctors, een organisatie die instaat voor medische zorg bij gorilla's in de bossen van Rwanda, Oeganda en de Democratische Republiek Congo.

"Maar omdat deze berggorilla's en laaglandgorilla's vatbaar zijn voor virussen, bacteriën of schimmels die ook mensen ziek maken, weten we dat ze ademhalings- en longaandoeningen kunnen krijgen."