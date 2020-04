Oegandese president Museveni (75) zet aan tot bewegen "in eigen kot" met workout-filmpje

In Oeganda zijn volgens de Amerikaanse Johns Hopkins University op dit moment 53 bevestigde besmettingen met het coronavirus. Tot nu toe zijn nog geen overlijdens gerapporteerd. In maart voerde het land strenge maatregelen in om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo gingen scholen dicht en werden openbare bijeenkomsten en gebedsdiensten verboden. Er gelden ook beperkingen voor openbaar en privévervoer. Niet-essentiële winkels en diensten werden gesloten.

En net als bij ons zijn er in Oeganda ook beperkingen op sporten in de buitenlucht. Woensdag waarschuwde president Yoweri Museveni (75) zijn landgenoten op Twitter nog om niet in groep buiten te sporten: "Als je wil bewegen, kan dat ook binnen", schreef hij. En hij voegde meteen de daad bij het woord.

Donderdag postte Museveni zijn eigen workout-video op Twitter. Gekleed in een grijs trainingspak jogt hij al blootsvoets door zijn kantoor. Hij waagt zich ook aan het intensievere werk. We horen hoe medewerkers op de achtergrond meetellen hoe hij een reeks van 30 push-ups afwerkt.

