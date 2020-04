Eerste resultaten uit woonzorgcentra bekend, vanaf volgende week meer testen en beschermingsmateriaal 

Dertig bewoners en tien medewerkers van het woonzorgcentrum Orelia Serrenhof in Sint-Truiden hebben positief getest op het coronavirus. Het gaat om het eerste woonzorgcentrum dat testresultaten bekendmaakt. De medewerkers en bewoners zijn donderdag getest met de testkits van de federale overheid. Gisteravond kreeg het woonzorgcentrum de uitslagen binnen. Beter nieuws komt uit woonzorgcentrum Sint-Bavo in Wilrijk: daar testten alvast 60 van de 120 bewoners negatief. In woonzorgcentra Avondvrede in Boechout en Strijland in Gooik testten àlle bewoners negatief. Vanaf volgende week komen er meer testen en beschermingsmateriaal beschikbaar.