7 tips om oogschade bij kinderen te voorkomen tijdens "lockdown"

Urenlang Netflix kijken of videochatten met vrienden. Nu we met z'n allen moeten thuisblijven, zoeken heel wat mensen afleiding op televisie, de tablet, smartphone of computer. Ook kinderen, die nu online les krijgen, zitten noodgedwongen nog meer dan anders achter de computer. Maar te veel naar beeldschermen kijken, is slecht voor de ontwikkeling van het oog, zo waarschuwen oogartsen.

"Voor kinderogen houdt de combinatie van slechte verlichting en langdurig nabij kijken een risico in voor bijziendheid", zeggen oogexperten Carina Koppen en Jos Rozema van het UZA. "Het kan de ooggroei, die bij kinderen nog in volle gang is, verstoren. En dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat kinderen later een bril moeten dragen."