Onze prestatiedruk is niet houdbaar in een wereld die stilstaat

Er rijst de mening dat dit de wereld zal veranderen, dat Corona een resetknop is. Maar ook als je de resetknop hebt ingeduwd, is het met de bedoeling dat alles weer zal werken zoals tevoren. Even zal er een effect zijn, maar we vergeten vlug. En net omdat we zo lang ter plaatse hebben moet trappelen, zullen we graag snel extra stappen vooruit willen zetten. De natuur neigt steeds naar evenwicht. Ik geloof niet in een essentiële verandering na Corona, ik geloof wel dat we uit Corona, net zoals uit elke crisis, iets kunnen leren. Namelijk dat in een storm het enige wat je kan doen, overleven is en wachten tot de storm is over geraasd.