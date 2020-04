Oogexperts UZA waarschuwen: "Toename beeldschermgebruik kan tot oogschade leiden"

Nu we zoveel mogelijk binnen moeten blijven, gebruiken we dagelijks allerlei beeldschermen voor werk of school, of om contact te houden met familie en vrienden. Vooral voor kinderogen kan dat schadelijk zijn. "De ogen van kinderen zijn nog in volle groei. Om op een juiste manier te kunnen groeien is het belangrijk dat zij niet te dicht bij beeldschermen zitten", zegt professor Jos Rozema in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.

"Bij smartphones en tablets raden we 30 tot 40 centimeter afstand aan. Als we over laptops spreken hou je best 50 tot 60 centimeter aan. Nog beter is dat je bij kinderen het schermgebruik probeert te beperken tot 1 uur per dag."