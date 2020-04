Frankrijk bouwt lockdown "progressief en behoedzaam" af vanaf 11 mei: mondmasker speelt grote rol 

In een schaars bezet parlement heeft de Franse premier Edouard Philippe bekendgemaakt hoe de strikte lockdown in Frankrijk vanaf 11 mei stap voor stap zal worden afgebouwd. Dat zal "progressief en behoedzaam" moeten gebeuren, benadrukte de premier. Ook in Frankrijk zal het mondmasker een grote rol spelen in de manier waarop de Fransen "moeten samenleven met het coronavirus".