Hilde opent vandaag vegan ijssalon in tijden van corona: "Mijn ijsvitrine zit nog vast in Italië"

Om 13 uur mag Hilde Gos de deuren van haar nieuwe ijssalon openen. IceLab is een ijssalon met enkel vegan ijs. "Er zit dus geen melk of room in het ijs dat ik verkoop. Dat is niet makkelijk, want je kan dat niet gewoon vervangen door sojamelk. Er zitten hele scheikundige berekeningen achter en ik ben een jaar bezig geweest om alle recepten op punt te stellen", vertelt Hilde in Start Je Dag.