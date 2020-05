Nieuwe verkiezingen dringen zich op want de voorkeur van de kiezer is mogelijk veranderd door de coronacrisis

De markt van het corona-scepticisme ligt wijd open, maar het is er een voor risicozoekers, die niet veel te verliezen hebben. Politici die een paar maanden geleden lacherig of relativerend deden over corona krijgen dit vandaag als een boemerang in hun gezicht. Wie zich nu corona-sceptisch profileert mag er een kruis over maken mocht het aantal doden straks opnieuw de hoogte in gaan. Geen wonder dat alle partijen zich ver houden daarvan. Maar politieke antihelden als Jean-Marie Dedecker of Mischaël Modrikamen, die durven dat risico misschien wel te nemen.