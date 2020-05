Veel meer vraag naar honden en katten sinds start van de lockdown

De cijfers liegen er niet om. In de eerste maand van de coronabeperkingen vroegen liefst 355 mensen een hond aan in het dierenasiel in Sint-Truiden, de maand voordien waren er dat 197. En ook voor katten was er een vergelijkbare toename. Dat wil niet zeggen dat die ook allemaal een dier hebben gekregen. "Er schuilt natuurlijk een gevaar in. Als de mensen achteraf terug gaan werken, kan naar boven komen dat het toch niet zo eenvoudig is. Als een hondje bijvoorbeeld nog niet geleerd heeft alleen te zijn, kunnen er dingen zijn stukgebeten, of als het nog niet zindelijk is, kan dat onprettig zijn, ... Ze moeten daar goed over nadenken, nu hebben ze veel tijd voor hun dieren, maar als ze terug aan de slag zijn moet er ook tijd worden uitgetrokken om te wandelen en te spelen met de hond, en moet die verzorgd worden, en wij vrezen dat een aantal mensen zich daarin vergist," legt Philip Zurinckx van het asiel uit.