Vlaamse zanger Danny Fisher (80), bekend van "Just another guy" en "Little Christine" overleden

Vanaf begin jaren zestig had Fisher ook als zanger succes. Hij maakte tientallen singles. Een paar bekende titels uit de jaren zestig zijn "I'm alone" (met zijn groep The Spoetniks, 1961) en "Yeh Yeh" (1965).

Begin jaren tachtig haalde Fisher de BRT-Top 30 met "Just another guy" (een oude hit van Cliff Richard, geschreven door Neil Diamond) en "Little Christine": twee toppers in het popcorngenre. Met "Little Christine" kwam hij onder meer in het legendarische tv-programma "Hitring".

Fisher speelde ook bij de covergroep Les Ombres, die ook vaak voor de begeleiding zorgde van zanger/pianist Johan Stollz.