Fan schenkt Marc Van Ranst portret: "Hij is intelligent, warm en stelt mensen gerust"

Kunstenaar Frank De Decker is een fan van de viroloog. “Ik volg hem elke dag zoals veel mensen. Ik was enkele weken geleden ontgoocheld toen mensen toch kritiek op hem hadden. Ik denk niet dat er iemand is die zijn plaats kan innemen op dit moment. Hij is intelligent, warm en stelt de mensen op hun gemak.”

Die indruk gaf Van Ranst ook bij zijn bezoek. “We werden daar zeer hartelijk ontvangen. We mochten uiteraard niet binnen, dat is maar normaal. Maar we hebben toch een half uurtje op zijn oprit gestaan en een heel leuke babbel gehad. Hij was heel dankbaar. Ik ben zeer blij dat ik hem heb kunnen ontmoeten.”