Het Park van Laken, waar het Amerikaans theater ligt, en het aansluitende Ossegempark worden door de beslissing één ononderbroken groene ruimte. Vroeger konden automobilisten via het park de verbinding maken tussen de Madridlaan en de Eeuwfeestlaan. Maar dat gaat in de praktijk al niet meer sinds de zomer van 2019. Toenmalig schepen van Mobiliteit Els Ampe liet het park in de zomer afsluiten voor het verkeer met betonblokken, en die zijn blijven staan. De intentie om het Park van Laken definitief autovrij te maken, lag al op tafel, maar de coronacrisis heeft dit proces versneld. Het is de bedoeling om het tegen de zomer rond te hebben.