Bijna 30 jaar na mysterieuze dood van Ingrid Caeckaert doen ouders laatste oproep: "Wie heeft onze dochter vermoord?"

Of gaat het om iets heel anders? Een afrekening? "Kort voor haar dood zei Ingrid me dat ze tijdens een etentje allerlei informatie had opgevangen over fraude in de immowereld in Knokke. Gronden die niet bestonden, en toch verkocht werden. Meer heeft ze daar niet over gezegd. Ik heb haar gezegd: "Och, ze zeggen zoveel, is dat allemaal wel waar?" Maar sindsdien had ze het gevoel dat ze achtervolgd werd. En enkele dagen voor haar dood kwam er iemand 's avonds laat aan haar deur bellen. Haar vriend vroeg wie er was, maar er kwam geen antwoord", vertelt haar vader. "Heeft het er iets mee te maken? Eigenlijk weten we niks met zekerheid. Maar het zou kunnen dat men haar woensdag al wilde vermoorden", zegt moeder Marie-Josephe. Misdaadschrijver Piet Baete, zelf afkomstig uit Heist, blies het verhaal onlangs nieuw leven in met zijn blog. Maar volgens het parket van Brugge is ook dat spoor onderzocht, en heeft het niks opgeleverd.