Protest tegen coronamaatregelen in Duitsland

In Stuttgart waren maximaal 5.000 betogers toegestaan, maar er daagden er meer op en dus moesten de ordediensten ook de omliggende straten vrijmaken.

Ook in München waren er meer betogers dan verwacht. Het stadsbestuur had toelating gegeven voor duizend man op de plaats waar normaal het Oktoberfest plaatsvindt. Maar er daagden meer betogers op, die dan maar op voetpaden in de buurt hun ongenoegen uitten, waarbij volgens de politie niet altijd de afstandsregels werden gerespecteerd.

In Frankfurt, waar zo'n 1.500 mensen betoogden tegen de beperkende maatregelen, was er een even grote tegenbetoging. In Berlijn, Bremen, Nuremberg, Leizpig en Dortmund kwamen slechts enkele honderden mensen op straat.

De betogers zijn een bont allegaartje: van aanhangers van extremistische partijen tot voorvechters van burgerlijke vrijheden en antivaxxers. Ze zijn vooral gekant tegen de verplichting om een mondmasker te dragen en tegen het verbod om zich vrij te bewegen. Vorige week kwam het op sommige plaatsen in Duitsland nog tot geweld.