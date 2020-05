Vandalen beschadigen meer dan 100 bomen in Turnhout: "Wat drijft iemand om dit te doen?"

"Vanmorgen kwam een van onze vrijwilligers ter plaatse en hij zag dat er in de bomen gezaagd was", zegt Kris Van Der Steen van De Liereman. In totaal zijn zo'n 117 bomen geraakt. "Het zijn voornamelijk eikenbomen en ook wat berkenbomen. Het is een daad van vandalisme, volledig onbegrijpelijk. Wat kan iemand drijven om dit te doen? Niemand heeft van die bomen last, heel eigenaardig."

"We hebben het onmiddellijk op Facebook gepost en er zijn al heel wat reacties gekomen van boomverzorgers. Er is een kans dat de bomen het overleven, mits de juiste maatregelen. Dat gaan we nu met de gemeente zeker bekijken. Maar het is bang afwachten."

