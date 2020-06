Lockdowns redden miljoenen levens in Europa, "een ware tragedie vermeden, maar dit is nog niet voorbij"

De reproductiegraad ligt onder 1, de maatregelen worden versoepeld en het virus is voorlopig op de terugweg. Goed nieuws dus, máár... Het lage aantal besmettingen toont ook aan: dit is verre van voorbij. "Uitspraken als dat dit allemaal voorbij is, kunnen we naast ons neerleggen. We staan nog maar aan het begin van deze pandemie", waarschuwt Seth Flaxman.

En het betekent ook dat met het loslaten van de maatregelen, het risico bestaat dat het aantal besmettingen weer gaat stijgen. "Dit vertelt ons dat we heel voorzichtig moeten zijn en niet te veel in een keer loslaten, want dan heb je geen controle meer", zegt Axel Gandy. "We moeten heel traag en voorzichtig te werk gaan, zodat we versoepelingen kunnen terugdraaien als blijkt dat het niet werkt."