Drive-inproclamatie voor Brugse laatstejaars

"Zelfs het applaus zal coronaveilig zijn", zegt adjunct-directeur van het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut Lieselot Denoyette: “Dat zal met getoeter of getromp zijn. We gaan er echt een feest van maken met een dj.” Vrienden en familieleden die de proclamatie niet kunnen bijwonen, kunnen thuis ook alles volgen via livestream.

Een bar zal er niet zijn op die drive-inproclamatie. “Dat zal helaas niet kunnen. Dat is erg jammer, maar we mogen hen niets aanbieden. Dat zullen ze in hun eigen wagen moeten doen”, zegt Denoyette.