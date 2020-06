Meer vrouwen, meer kleur en meer stemmen: Nederland herziet na 14 jaar zijn historische canon

De Canon van Nederland zet 50 belangrijke historische thema’s, gebeurtenissen of personen op een chronologische tijdslijn. Die lijst of "slang" in het onderstaande filmpje is bedoeld voor het onderwijs en ook als maatschappelijke discussiestof. De vorige Canon werd samengesteld door een team onder leiding van hoogleraar Frits van Oostrom. Maar na 14 jaar was de Canon aan herziening toe.