Primeur voor België: Infrabel spuit sporen wit tegen uitzetting door de hitte

“Het is een testproject op verschillende plaatsen in Namen en Luik. In totaal hebben we 12 km spoorstaven wit geverfd. Dat gebeurt al rijdend met een trein”, zegt woordvoeder Thomas Baeken. “Het zijn de zijkanten van de spoorstaven die wit worden gespoten. Op die 12 km werd er toch zo’n 1.000 liter verf gebruikt. Onze mensen zullen nu tijdens deze warme dagen de temperatuur van de witte sporen meten en zien of die minder snel opwarmen dan de donkere. Als dit testproject een positieve evaluatie krijgt, kunnen we bekijken om ook op andere plaatsen de sporen wit te spuiten.”