Slaan de maatregelen te ver door? "Lijn van angst en dwang, we gaan daar vastlopen", vreest sociaal psycholoog

"We zitten nu op een lijn van angst en dwang, en we gaan daar vastlopen." Sociaal psychologe Karen Phalet vreest dat de slinger aan het doorslaan is, nu er steeds meer zwemplekken, skateparken of zelfs delen van de kust afgesloten worden. "De kust of zwemplekken helemaal sluiten voor een hele groep, dat is een kortetermijnoplossing. En dan ben je niet goed bezig."