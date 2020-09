Het vluchtelingenkamp Moria is eerder deze week zo goed als helemaal in vlammen opgegaan. Het smeulde al langer op Lesbos. Het was eigenlijk een tikkende tijdbom. De vluchtelingen leefden in erbarmelijke omstandigheden en dat leidde al tot protesten. Bekijk hier de "Vranckx"-reportage "Brandhaard Moria" van zaterdag 12 september hier.