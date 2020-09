Vliegbasis van Kleine Brogel zwaait generaal-majoor Frederik Vansina uit

Frederik Vansina was ook nauw betrokken bij de beslissing om de F16 te vervangen door de F35. Hij begrijpt dat er heel wat commotie was rond die vervanging. "Het gaat om enorme bedragen. Bovendien was de F16 een vliegtuig dat bij iedereen bekend was. Maar eigenlijk past de beslissing in de vervanging van heel onze vloot. We vervingen de C-130, de Seaking en nu ook onze trainingsvliegtuigen." Intussen is een heel team bezig met de komst van de F35 in 2025 voor te bereiden. Dat wordt trouwens één van de nieuwe taken van Vansina. Hij stapt nu over naar het stafdepartement Strategie. Hij zal daar mee de uitrol van alle nieuwe aankopen begeleiden. Daarnaast gaat Vansina contacten onderhouden met ondermeer de NATO en de EU.