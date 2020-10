Cipiers gevangenis Brugge staken: "Ongestoord bezoek moet veiliger"

In de gevangenissen is een 48-urenstaking begonnen. De vakbonden zijn boos omdat de coronamaatregelen zijn versoepeld. Ze vrezen voor extra besmettingen. Sinds vorige week mogen gedetineerden weer een knuffel geven aan kinderen ouder dan 12. Aagje van Maerrem, de psychologe in de vrouwenafdeling van de gevangenis van Brugge, zei in Start je dag op Radio 2 West-Vlaanderen dat iedereen weet hoe belangrijk het is om eens iemand te kunnen knuffelen.

Ook ongestoord bezoek met een partner is weer mogelijk. Volgens de vakbonden brengt dat risico's met zich. Ze vinden dat er meer tijd moet zijn om de kamers telkens te verluchten en te ontsmetten na elk bezoek. Aagje van Maerrem: "Veel gedetineerden hebben meer dan 6 maanden hun partner moeten missen. En dan lopen ze - net als iedereen - gefrusteerd rond. Daarom is de vraag naar de kamers voor ongestoord bezoek momenteel erg groot. Zo'n bezoek mag 2 uren duren. En dan is er misschien niet altijd genoeg tijd om de kamers te verluchten en te ontsmetten."

Volgens de directie is de kans veel groter dat cipiers buiten de gevangenis besmet raken dan erbinnen. Directeur-generaal Rudy Van de Voorde verdedigt de versoepelingen dan ook. Volgens het gevangeniswezen zijn er nog maar 52 gedetineerden besmet geraakt, op een totaal van 10.000. Maar dat cijfer is volgens de vakbonden weer aan het stijgen.