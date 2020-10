Antwerpen heeft zelfs in coronatijden recordaantal student-ondernemers

Het lijkt erop dat steeds meer jongeren gemotiveerd zijn om een eigen bedrijf op te starten, ondanks de moeilijkheden die ondernemingen nu vaak ondervinden door de coronacrisis. Aan de hogescholen en de universiteit in Antwerpen is een recordaantal student-ondernemers ingeschreven. Er is onder andere een groei bij het aantal studenten dat een eigen webshop heeft. Bij de studenten horen we dat de coronacrisis ook voordelen heeft, omdat ze meer thuis zijn en daardoor meer tijd hebben voor hun onderneming.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier en lees voort onder de video: