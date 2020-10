UGent bouwt klimaattoren in Congolees regenwoud

De bouw van de toren verliep in volle coronacrisis en was geen kinderspel, vertelt professor Boeckx: "Ons materiaal is in januari ontscheept in Antwerpen en is dan aangekomen in Mombassa in Kenia. Dan moest het over land naar zijn bestemming in Congo. Daar is het in mei aangekomen. Vervolgens zijn we begonnen met funderingswerken en midden augustus zijn we kunnen beginnen met de opbouw van de toren. Midden september was die klaar en toen zijn mijn team en ikzelf zo snel als mogelijk binnen de reisbeperkingen door Covid19 naar Congo afgereisd. Nu, nog een maand later, hangt alle apparatuur erop en lopen de eerste metingen binnen." De gegevens die de toren aanlevert zijn onder meer belangrijk om de impact van klimaatverandering te begrijpen en klimaatmodellen te evalueren.