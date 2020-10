Planeet Frank: onze weerman maakt een winterprognose en gaat op zoek naar smeltend poolijs

De aarde draait door en wordt stilaan warmer. In Planeet Frank bekijken we de stand van het weer en het klimaat aan de hand van vragen van kijkers en luisteraars. Een omgekeerde regenboog hoog aan de hemel, kan dat? Wat voor winter krijgen we en hoe juist is zo'n seizoensvoorspelling? En wat zijn de gevolgen van een smeltende Noordpool en Zuidpool? Frank beantwoordt de vragen in mensentaal. De montage is van Christine Van Tichel.