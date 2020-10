Binnenkort 4G op de maan, en Nokia mag het ontwikkelen

"Een betrouwbaar, sterk en hoogfunctionerend communicatienetwerk zal essentieel zijn om een permanente menselijke aanwezigheid op de maan uit te bouwen", zegt Marcus Weldon, directeur technologie bij Nokia in een mededeling. De draadloze technologie moet astronauten toelaten om essentiële commando's en controles uit te voeren, maanwagentjes vanop afstand te besturen, in realtime te navigeren en videobeelden in hoge resolutie te kunnen doorsturen.

Nokia gaat nu apparatuur ontwikkelen die sterk genoeg is om de reis door de ruimte en de omstandigheden op de maan te kunnen doorstaan. Het 4G-netwerk zal zichzelf configureren. 5G op de maan is nog niet aan de orde. In de toekomst, als de 5G-technologie nog meer op punt staat, is het wel mogelijk om te upgraden.

Eind 2022 zou alles met een maanlander naar zijn bestemming gebracht worden. Nokia sleept met het contract van de NASA 14,1 miljoen dollar (net geen 12 miljoen euro) in de wacht.