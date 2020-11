Honden leven al heel lang samen met de mens - maar vroeger waren ze genetisch veel diverser

Honden waren zowat 11.000 jaar geleden al wijdverspreid over het noordelijk halfrond, en er bestonden zeker vijf verschillende afstammingslijnen. Zo ontdekten de onderzoekers dat een hond die 10.900 jaar geleden in het huidige Rusland rondliep, verschilde van honden die we later zagen in Europa, het Midden-Oosten, Siberië, het Amerikaanse continent of een soort in Nieuw-Guinea, die verwant is aan de wilde honden in Australië, de dingo's (zie hoofdfoto: de zingende hond).

"11.000 jaar geleden hadden we al zeker vijf verschillende groepen van hondensoorten in de wereld, hun ontstaan moet dus al van veel langer dateren", zegt Pontus Skoglund, co-auteur van de studie en coördinator aan het Ancient Genomics lab van het Londense Crick's Institute. Dat vertelt ook archeozoöloge Mietje Germonpré van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, die zich al langer buigt over prehistorische hondachtigen. "Die afstammingslijnen moeten dus al diep in de IJstijd zijn ontstaan, en de domesticatie moet dan zijn begonnen." (lees door onder de foto)