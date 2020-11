Pakkende RTBF-reportage bij intensieve zorg in La Louvière: "Je moet aan de mensen zeggen dat je ze niet kan helpen"

Bijna alle bedden op de dienst intensieve zorg in het Jolimont Ziekenhuis zijn bezet door covidpatiënten. Dan wordt een patiënte binnengebracht die door de ziekenwagen is opgehaald. Op de afdeling is nu nog maar één bed meer over, en dan moeten er keuzes gemaakt worden die niemand wil maken. "Je moet mensen in de ogen kijken, en je moet hen zeggen dat je hen niet zal kunnen helpen", zegt een verpleegster. "En daar moet je dan mee naar huis."

Bekijk hieronder de reportage: