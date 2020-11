18-jarige regisseur schenkt opbrengst debuutfilm aan Aalsters ziekenhuis: "Geld gaat naar VR-bril om jonge patiënten af te leiden"

Gilles De Keyser was 15 jaar toen hij na een zwaar skiongeval in het ASZ in Aalst belandde. Hij verbleef er uiteindelijk 2 weken. De manier waarop het personeel van de kinderafdeling hem behandelde, maakte een grote indruk op hem. Zo groot zelfs dat De Keyser besloot om een film te maken als bedanking. Hij begon er als tiener aan, met enkele vrienden aan. Later kon hij acteurs als Daan Hugaert, Lien Van de Kelder, Mathias Sercu en Anton Cogen strikken om mee te spelen. Enkele scènes werden ook in het ziekenhuis opgenomen. Begin maart 2020, vlak voor de lockdown, ging de film "Vlaamse Flikken" in première.